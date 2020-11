Ook te druk in winkelstraten Amsterdam

Het is te druk in het winkelgebied in de binnenstad van Amsterdam. De gemeente roept iedereen op om daar niet meer te komen winkelen. Ook wordt er in de Kalverstraat en de Nieuwendijk eenrichtingsverkeer ingesteld.

Op de Nieuwendijk mogen mensen vanaf de passage bij de Primark alleen richting de Dam lopen. In de Kalverstraat geldt eenrichtingsverkeer vanaf het Spui tot de Dam. De gemeente benadrukt op Twitter dat mensen het beste feestinkopen kunnen doen op een doordeweekse dag en in de ochtend.

Eerder was het op vrijdagmiddag ook in het centrum van Rotterdam te druk met het oog op corona, volgens de gemeente en veiligheidsregio. De gemeente plaatste daar matrixborden om mensen erop te wijzen dat ze drukte moeten vermijden.