Burgemeesters over extraatje voor jeugd, vuurwerk en drukte

Drukte in winkelgebieden – nu het sinterklaasfeest en Kerstmis er aan komen – vuurwerk en de mogelijkheid ‘iets extra’s’ voor jongeren tijdens de jaarwisseling te organiseren. Deze onderwerpen staan maandagavond op de agenda tijdens het wekelijkse overleg van de 25 burgemeesters die samen het Veiligheidsberaad vormen. Ook veiligheidsminister Ferd Grapperhaus is daarbij.

Beraadsvoorzitter Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen, opperde twee weken geleden al dat het misschien verstandig zou zijn om jongeren “iets kleinschaligs” toe te staan tijdens de feestdagen. Hij vreest dat groepen jongeren elkaar toch wel gaan opzoeken, ondanks het vuurwerkverbod en andere coronamaatregelen. “Dat wordt handhavingstechnisch een hele forse klus. Dan kun je beter besluiten dat de jeugd wat extra ruimte krijgt, zodat ze stoom kunnen afblazen”, vindt hij. De burgemeesters overleggen met Grapperhaus of en zo ja welke ruimte er dan eventueel komt.

De burgemeesters bespreken ook de stand van zaken rondom het vuurwerk dat dit jaar in Nederland niet vervoerd, verkocht of afgestoken mag worden. Desondanks worden er online grote hoeveelheden vuurwerk verhandeld, terwijl de bestellingen ook blijven binnenstromen bij vuurwerkhandelaren net over de grens met Duitsland. Bekeken wordt hoe de handhaving eruit moet zien.

Ook zal aandacht zijn voor de drukte in de detailhandel. Afgelopen weekeinde was het op sommige plekken in Nederland zo druk dat winkels eerder dicht moesten. “We kijken nu vooruit naar sinterklaas en Kerstmis”, aldus het Veiligheidsberaad zondag. “Lokaal, regionaal en in het Veiligheidsberaad zal de drukte in de winkelgebieden en de hierbij te nemen maatregelen onderwerp van gesprek blijven. Met als doel coronaveilig winkelen in de decembermaand.”

Bruls en Grapperhaus geven na afloop van het beraad, dat zoals altijd in Utrecht is, een toelichting op de besluiten die zijn genomen.