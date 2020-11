‘Groningen is gezondste stad van het land’

Groningen is uitgeroepen tot de gezondste stad van het land. Van alle grote steden in Nederland is het leefklimaat er het gezondst, stelt ingenieursbureau Arcadis dat twintig steden onderzocht op vijf onderdelen: mobiliteit, buitenruimte, milieu, gebouwde omgeving en gemeenschap. Nijmegen eindigde op plek 2 en Maastricht op plek 3. Zaanstad bungelde onderaan.

Volgens John Boon van Arcadis is het geen verrassing dat Groningen bovenaan eindigt. “Deze stad probeert al sinds de jaren 70 de auto zoveel mogelijk uit de binnenstad te weren. En met succes. Nergens ter wereld wordt zo vaak de fiets gepakt als in Nederland en van de onderzochte steden is Groningen hierin koploper. De gemeente probeert zelfs nóg meer mensen te verleiden de fiets te pakken door de aanleg van fietsnelpaden en het herinrichten van wegen waardoor de auto ondergeschikt wordt aan de fiets”, zegt hij in het AD.

Groningen heeft verder relatief veel groen en schaduwrijke plekken. “Dit soort plekken worden door klimaatverandering belangrijker, met name steden worden geconfronteerd met hittestress”, aldus Boon. Ook geeft hij in de krant aan dat de luchtkwaliteit er goed is. “In de Randstad of het zuiden is dat anders door de aanwezigheid van industrie en het feit dat daar veel meer mensen wonen.”