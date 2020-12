Opstandige horecabedrijven gaan 17 januari open ondanks verbod

Horecabedrijven in vijftig steden en regio’s in het land gaan op 17 januari weer open, zelfs als dat niet mag. De ondernemers zeggen het vertrouwen in het kabinet op. Zij zeggen niet anders te kunnen dan ongehoorzaam te zijn omdat ze op omvallen staan en steun vanuit de overheid uitblijft. Onder meer in Breda, Maastricht, Eindhoven, Leiden, Leeuwarden, Arnhem, Nijmegen en Alkmaar hebben horecabedrijven zich bij de actie aangesloten. Den Haag, Amsterdam, Rotterdam en Utrecht doen niet mee.

Het gaat om ondernemers in vijftig lokale afdelingen van Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Daarvan heeft de horecabranchevereniging er ruim 230. Eerder riep KHN-voorzitter Robèr Willemsen zijn achterban nog op niet dwars te doen. KHN zal volgens hem nooit oproepen tot burgerlijke ongehoorzaamheid.

De horecaondernemers die opengaan zeggen wel dat KHN landelijk alles heeft gedaan om bij het kabinet de noodzaak voor steun voor de branche aan te kaarten. Dat lukt echter niet voldoende, waardoor ze zich gedwongen voelen “zichzelf te redden”. “Anders gaat 50 procent van de ondernemers in deze prachtige branche failliet. Er rest nu niets meer dan de keuze, opengaan of failliet gaan”, zegt Johan de Vos die namens de opstandige regio’s het woord voert.

Horecaondernemingen moesten tijdens de eerste lockdown in maart al dicht en mochten in de zomer beperkt open. Sinds half oktober moesten zij opnieuw de deuren sluiten, terwijl daar volgens de ondernemers uit de branche niet genoeg steun vanuit de overheid tegenover staat. Dat minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) vorige week terloops liet vallen dat cafés en restaurants vermoedelijk nog wel tot na half januari dicht moeten blijven, zette bovendien kwaad bloed.

De muitende KHN-afdelingen hebben bewust voor heropening in januari gekozen, omdat er vermoedelijk te veel drukte zou komen als ze met de feestdagen al open zouden gaan. “We willen voorkomen dat eventueel oplopende cijfers aan ons toe worden geschreven”, zegt De Vos. Bij de heropening houden ze zich aan de protocollen voor veilige opening die KHN eerder opstelde. “Want wij zijn ervan overtuigd dat onze branche niet het probleem is.”