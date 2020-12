Leden D66 schudden top kandidatenlijst Tweede Kamer op

De leden van D66 hebben de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen opgeschud. Hans Vijlbrief, staatssecretaris van Financiën, verdwijnt uit de top-10. Hij stond op tien, maar moet uiteindelijk genoegen nemen met plaats twaalf.

Ook opvallend is dat Hanneke van der Werf, nog de nummer drie op de conceptlijst, zes plaatsen zakt. Haar plek wordt ingenomen door het Tweede Kamerlid Vera Bergkamp die op vijf stond. Ook Kamerleden Sjoerd Sjoerdsma en Salima Belhaj komen hoger te staan in de top-10. Jeanet van der Laan, wethouder in Lisse, verdwijnt van plek acht en gaat naar dertien. Haar plaats wordt ingenomen door Tjeerd de Groot, landbouwwoordvoerder in de Kamer, die op twaalf stond.

Kamerleden Joost Sneller en Rens Raemakers hebben actie gevoerd om hoger op de lijst te komen. Met enig succes. Sneller ging na de stemming van de D66-leden van zeventien naar veertien, Raemakers won vijf plaatsen en staat op de definitieve lijst op plek negentien.

De partij van lijsttrekker Sigrid Kaag zit nu met negentien mensen in de Tweede Kamer. In de laatste Peilingwijzer, een gewogen gemiddelde van verschillende peilingen, houdt de sociaalliberale partij elf tot vijftien zetels over.