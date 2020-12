RIVM zwijgt over vaccinatieprogramma

Er is nog vrijwel niets bekend over de uitvoering van het programma om mensen te vaccineren tegen Covid-19, terwijl begin januari volgens de planning van minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) de eerste mensen ingeënt zouden moeten worden. “Er is nog niks te melden, we zitten nog middenin de voorbereidingen. Als er inhoudelijk iets meer te melden valt, maken we dat bekend”, zegt een woordvoerder van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Maandag werd bekend dat het coronavaccin van de Amerikaanse farmaceut Pfizer en de Duitse biotechnoloog BioNTech is goedgekeurd voor gebruik in het Verenigd Koninkrijk. Daar krijgen de eerste mensen het vaccin vanaf volgende week. Het Verenigd Koninkrijk is daarmee het eerste land in de wereld dat groen licht geeft voor gebruik van dat vaccin.

Vakcentrale CNV stelde eerder op de dag dat de vaccinatieplannen in Nederland onvoldoende zijn. De organisatie wil dat er snel een grootschalig vaccinatieplan komt. “Het inenten van miljoenen mensen is een immense, ongekende operatie zoals nooit eerder vertoond in Nederland. Het kabinetsplan sorteert daar echter nauwelijks op voor”, stelt CNV.