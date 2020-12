‘Overheid moet jongeren perspectief bieden’

Rijk en gemeenten moeten ervoor zorgen dat jongeren vertrouwen blijven houden in de toekomst, ondanks de coronabeperkingen waar ze nu mee te maken hebben. Ze kunnen deze groep perspectief bieden door activiteiten voor ze te organiseren, waardoor ze vaker dan nu het geval is toch bij elkaar kunnen komen. Coronaproof contact buitenshuis hoort daarbij.

Dat stelt de werkgroep Sociale Impact van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), die woensdag met een lijst komt van jongerenactiviteiten die gemeenten organiseren. De 25 burgemeesters die samen het Veiligheidsberaad vormen hadden daarom gevraagd, omdat elke gemeente zoekt naar mogelijkheden om de jeugd wat meer ruimte te geven, zeker in deze laatste maand van het jaar. Tot nu toe ontbrak een overzicht van wat er al is bedacht om de decembermaand voor jongeren wat leuker te maken. Het is de bedoeling dat gemeentes die iets gaan doen de lijst nog aanvullen.

Volgens werkgroepvoorzitter Paul Depla, burgemeester van Breda, brengen jongeren nu een groot offer terwijl ze weinig medisch risico lopen. “Dat moeten we niet onderschatten. We moeten voorkomen dat deze tijd blijvende sporen trekt in het vertrouwen van jongeren in zichzelf, in hun omgeving en in de overheid. Daarom is op korte termijn actie nodig.”

Breda zelf laat de jeugd lasergamen in het Stadskantoor en organiseert Fortnite-toernooien in de bioscoop. Raalte biedt de jeugd een onlinebingo met borrelpakket, terwijl jongeren in Venray zelf een Selfiemuseum hebben gebouwd in een leegstaand pand. Den Haag laat jongeren documentaires maken en in Amsterdam kunnen kinderen cultuuronderwijs volgen in de vakantie.