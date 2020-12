‘Twee derde leraren wil langere kerstvakantie’

Twee derde van de leraren in het primair- en voortgezet onderwijs wil dat de komende kerstvakantie met een week wordt verlengd. Van zowel docenten in het basis- als het middelbaar onderwijs vindt 67 procent een kerstvakantie van drie weken een goed plan, meldt EenVandaag op basis van onderzoek onder bijna 750 docenten.

De leraren hopen dat een verlenging van de kerstvakantie de verspreiding van het coronavirus afremt, aldus EenVandaag. Gevreesd wordt dat leerlingen juist tijdens de feestdagen besmet raken. Als de scholen een week langer dicht blijven, zijn de leerlingen in de besmettelijke periode thuis in plaats van op school, zo luidt een van de argumenten. Voor oplopende leerachterstanden wordt door veel docenten niet gevreesd. Liever een langere vakantie, dan dat de scholen weer helemaal dicht moeten.

Ouders van schoolgaande kinderen zijn iets meer verdeeld over het plan. Van de ouders die een of meerdere kinderen op de basisschool hebben, wil 43 procent dat de scholen langer dicht blijven. De helft (50 procent) ziet dat niet zitten. Onder ouders met een of meerdere kinderen in het voortgezet onderwijs is 54 procent het met het plan eens, 39 procent niet. Aan het onderzoek van EenVandaag deden 678 ouders met kinderen op de basisschool en 795 ouders met kinderen op de middelbare school mee.

Minister Arie Slob (Onderwijs) zei vorige week dat hij een langere kerstvakantie “niet zo’n verstandig idee” vindt. Het Outbreak Management Team (OMT), dat het kabinet adviseert over de bestrijding van het coronavirus, noemde eerder een langere kerstvakantie als optie om het aantal coronabesmettingen de komende maand sneller te laten dalen.