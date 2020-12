Eis tien jaar cel voor dodelijke schoten bij ruzie Rotterdam

Het Openbaar Ministerie heeft voor de rechtbank in Rotterdam tien jaar cel geëist tegen een 23-jarige Rotterdammer die op 20 maart vorig jaar een 46-jarige man uit Den Haag tijdens een ruzie doodschoot.

De ruzie vond plaats in de Oranjeboomstraat in de Rotterdamse wijk Feijenoord. Beveiligingscamera’s hebben geregistreerd dat de mannen het met elkaar aan de stok hadden. Het latere slachtoffer sloeg de verdachte hard in het gezicht. Vervolgens escaleerde de ruzie razendsnel, aldus het OM. De verdachte trok een vuurwapen en vuurde meerdere kogels af. De Hagenaar werd geraakt en bezweek kort daarna aan zijn verwondingen.

“Hoewel de verdachte werd aangevallen, zoals op de beelden duidelijk te zien is, is er geen sprake van zelfverdediging”, zei de officier van justitie ter zitting. “Jezelf op deze manier verdedigen waardoor iemand om het leven komt, gaat alle perken te buiten. Een langdurige celstraf is daarom op zijn plaats.”