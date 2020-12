Inwoner Urk opgepakt voor bedreiging burgemeester

Een man uit Urk is zondag opgepakt omdat hij burgemeester Cees van den Bos van Urk op sociale media had bedreigd. De burgemeester deed daar aangifte van, waarna de politie de man in overleg met het Openbaar Ministerie arresteerde. In totaal zijn dit weekeinde dertien mannen uit Urk aangehouden, nadat er in de nacht van zaterdag op zondag opnieuw vuurwerkrellen uitbraken.

Volgens de politie zijn de opgepakte mannen rond de 20 jaar. Een man is 40 jaar. De politie arresteerde ze op verdenking van verschillende feiten, zoals brandstichting, gooien met zwaar vuurwerk, poging tot zware mishandeling, bedreiging en negeren van het noodbevel. Burgemeester Van den Bos stelde dat noodbevel zaterdagavond laat in, toen het opnieuw onrustig werd rond het Wilhelminapark in zijn gemeente. De Mobiele Eenheid moest eraan te pas komen om de rust te herstellen.

Twee agenten hebben volgens de politie ook aangifte gedaan. De ME en de politie werden bekogeld met stenen, flessen en zwaar vuurwerk en er werd hevig gescholden.

Het is al wekenlang onrustig in Urk in het weekeinde. Er zijn al enkele tientallen arrestaties verricht. Tien relschoppers kregen vrijdag een gedragsaanwijzing voor twee weekeinden, wat inhoudt dat ze op vrijdag- en zaterdagavond thuis moeten blijven. Ook stelde Van den Bos een samenscholingsverbod in en hij wees het gebied rond het Wilhelminapark aan als veiligheidsrisicogebied. De politie mag in zo’n gebied preventief fouilleren. Volgens de gemeente en de politie ging het in het afgelopen weekeinde heel lang goed, totdat zaterdagavond kort voor middernacht de vlam alsnog in de pan sloeg. Zondag bleef het rustig.