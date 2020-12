Youth For Climate demonstreert met 1500 bordjes op het Malieveld

De Nederlandse afdeling van jongerenbeweging Youth For Climate heeft maandag met 1500 bordjes een demonstratie gehouden op het Malieveld in Den Haag. “We willen dat jongeren meer betrokken worden in het gesprek over klimaat, omdat het onze toekomst betreft”, zegt voorzitter Dione Zijp.

De jongeren vinden dat er ook in coronatijd aandacht moet zijn voor het klimaat. Zij hebben drie eisen. “Het btw-tarief op vlees verhogen, het drastisch verminderen van de fastfashionindustrie en investeren in groene energie, voornamelijk in wind- en zonne-energie”, vertelt Zijp.

De staking werd milieubewust en coronaproof georganiseerd. Vijftien jongeren “uit heel het land: Groningen, Brabant, Achterhoek en Den Haag” plantten de bordjes van oud karton in het gras op het Malieveld. “Je kon je online aanmelden met je naam, leeftijd, woonplaats en een leuke quote, die wij dan op de bordjes schreven”, legt Zijp de actie uit. Daarmee vertegenwoordigden ze ruim 2200 mensen.

Verschillende politici kwamen een kijkje nemen bij het veld met bordjes, onder wie Jesse Klaver (GroenLinks). Zijp hoopt snel op ook een inhoudelijke reactie van de politiek en “een plek aan tafel”.