Aantal coronabesmettingen steeg afgelopen week met ruim een derde

De toename van het aantal nieuwe coronabesmettingen heeft vorige week stevig doorgezet. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) registreerde de afgelopen zeven dagen in totaal 58.412 nieuwe besmettingen, 36 procent meer dan een week eerder.

Vorige week meldde het RIVM 43.103 vastgestelde besmettingen, de week daarvoor waren het er 33.949. Toen was nog sprake van een daling van het aantal besmettingen, maar die is in korte tijd omgebogen tot een forse toename.

In de meldingen van maandag en dinsdag, die zijn meegerekend in de weekcijfers, is sprake van “onderrapportage”, aldus het RIVM. Dat komt doordat er opnieuw problemen zijn met het registratiesysteem van de GGD’en. Zij voeren de testen uit en geven de uitslagen door, maar een deel daarvan komt met vertraging door, aldus het RIVM. In werkelijkheid zijn de cijfers over het aantal nieuwe besmettingen dus nog ongunstiger.

Ziekenhuizen hebben het de afgelopen week weer een stuk drukker gekregen met het behandelen van coronapatiënten. Intensivecareafdelingen namen 222 mensen op met Covid-19, 24 procent meer dan een week eerder. Verpleegafdelingen zagen een toename van 1480 patiënten, 20 procent meer. Het virus heeft afgelopen week 398 levens geëist in Nederland. Dit aantal ligt 18 procent hoger dan in het vorige weekrapport van het instituut.

In verpleeghuizen en woonzorgcentra is de situatie ook behoorlijk verslechterd. Op 156 locaties is afgelopen week ten minste één besmetting vastgesteld. Een week eerder registreerde het RIVM besmettingen op 97 locaties. Dat is een procentuele toename van 61 procent.

Van de mensen die zich afgelopen week lieten testen, kreeg 12 procent een positieve uitslag. Dat was in de vorige rapportage 11,6 procent.