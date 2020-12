160 miljoen voor crisisbanen in onderwijs, zorg en handhaving

Het kabinet stopt nog eens 160 miljoen euro in het scheppen van zogenoemde ‘crisisbanen’ om de zorg, het onderwijs en handhavers te ondersteunen. Minister Wouter Koolmees schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het gaat om 10.000 tijdelijke banen, waarvan de helft bij de zorg terechtkomt.

Het idee is dat de mensen die door de coronacrisis zonder werk zitten, worden ingezet in deze sectoren, die kampen met een tekort aan arbeidskrachten. De crisisbanen of coronabanen waren een vurige wens van onder meer GroenLinks en de PvdA, die dit als voorwaarde stelden aan hun steun voor de economische steunpakketten van het kabinet.

De helft van het bedrag gaat naar de zorg, waar overigens al een reeks regelingen loopt om bijvoorbeeld oud-zorgmedewerkers weer in te zetten in de coronacrisis. Voor crisisbanen in het onderwijs, om overwerkte leraren te ondersteunen, trok het kabinet al 210 miljoen euro uit. Die extra handen kunnen ook helpen te voorkomen dat leerlingen achterstanden oplopen door schoolsluitingen of andere ongebruikelijke situaties door corona. Ook het hoger onderwijs krijgt er 2100 mensen bij, kondigt Koolmees aan, 700 voor hogescholen en 500 voor universiteiten.

Deze extra handen in het hoger onderwijs worden vooral ingezet achter de balie en bij het begeleiden van praktische lessen. Ook zullen deze mensen toezicht houden tijdens examens en in de gangen kijken of studenten zich wel aan de coronamaatregelen houden.

Er komen 3800 banen bij om de politie en handhavers te ondersteunen. Dat betekent niet dat er ineens honderden nieuwe agenten bijkomen, benadrukt Koolmees. “Extra politiemensen en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) zijn vanwege de hoge bekwaamheidseisen niet via tijdelijke coronabanen op korte termijn te realiseren.” Wel kunnen de nieuwe mensen agenten en handhavers helpen als gastheer of -vrouw, “om bijvoorbeeld de weg te wijzen, aan te spreken, voorlichting te geven of mondkapjes uit te delen”.

Ook kan het zo zijn dat de mensen met een crisisbaan verkeerd geparkeerde fietsen verwijderen en controleren of mensen hun huisvuilzakken wel netjes in de bakken hebben gedaan. Daarmee hebben ze geen contact met overtreders.

Overigens is ook gekeken naar eventuele steun voor de kinderopvang, maar dat is nog niet gelukt. Dat lag qua geld lastig, omdat kinderopvangorganisaties indirect worden betaald, namelijk via toeslagen. Ook zijn er achtergrondchecks nodig voor mensen die met jonge kinderen werken.