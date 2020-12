Pechtold en Arib staan tegen over elkaar over renovatie Binnenhof

Alexander Pechtold, die de renovatie van het Binnenhof begeleidt, vindt dat de Tweede Kamer niet langer moet treuzelen over de tijdelijke verhuizing. Voorzitter Khadija Arib van de Tweede Kamer zegt daarentegen juist dat de volksvertegenwoordiging zich niet moet laten opjagen.

Ze spraken woensdag met de Kamercommissie Binnenlandse Zaken over de verbouwing. Die moet uiteindelijk de knoop doorhakken.

De Tweede Kamer zou deze zomer naar het oude ministerie van Buitenlandse Zaken verhuizen, dat voor 110 miljoen euro is opgeknapt. Uit een recent rapport in opdracht van het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer (Presidium), waarvan Arib voorzitter is, bleek echter dat stap voor stap verbouwen zonder verhuizing 90 miljoen goedkoper is.

Arib trapte eerder op de rem omdat ze wilde weten of het nieuwe onderkomen aan de Bezuidenhoutseweg 67 (kortweg B67 genoemd) wel coronaproof is. Volgens het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), de eigenaar van het huidige en tijdelijke Kamergebouw, is dat probleem op te lossen.

De Kamer besloot in 2015 voor vijf jaar tijdelijk te verhuizen om de bijna half miljard euro kostende renovatie mogelijk te maken. Volgens Pechtold wordt de verhuizing met de dag “dringender”. De andere gebruikers van het Binnenhof (Raad van State, Eerste Kamer en ministerie van Algemene Zaken) staan klaar om te pakken, zei hij.

Zij zouden ook geen begrip hebben als de Tweede Kamer nu zou besluiten om niet te verhuizen en gefaseerd te verbouwen. Het is “veel te laat” om daar nu nog weer over te beginnen. De Kamer heeft het mandaat voor de verbouwing aan het ministerie van Binnenlandse Zaken gegeven, waar het RVB onder valt.

De verhuizing is ook “nijpend” vanwege de brandveiligheid van het Binnenhofcomplex, aldus Pechtold. Volgens Arib is dit op te lossen. Ze haalde uit naar het RVB als het gaat om brandveiligheid. “Het Rijksvastgoedbedrijf is nalatig geweest in het onderhoud van dit gebouw.”

Arib vindt dat Pechtold tegen de Kamer zegt “houd je mond” en “niet zeuren” want het proces is in gang gezet en nu moet je verhuizen. Maar “wij zien nu dat de gefaseerde aanpak het beste is”. Ze wees erop dat tijdens de verbouwing in de jaren tachtig de Kamer ook niet verhuist is. En die was “veel ingrijpender”.

Er zit sinds de zomer “spanning” op de relatie met de RVB, erkende Ockje Tellegen. Zij is voorzitter van de commissie die de renovatie namens de Kamer begeleidt. Er staan nog vragen open over onder meer de publieke ingang en de parkeergarage. Die moeten eerst opgelost worden voor er een definitief besluit genomen kan worden.

Voor de Kamerleden werden het er niet duidelijker op doordat Arib en Pechtold elkaar in de haren vlogen. Zij zitten nu met meer vragen. De Kamer debatteert na het kerstreces over de verhuizing.