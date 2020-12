Jochem Myjer en NikkieTutorials best bekeken video’s op YouTube

Het best bekeken filmpje op YouTube dit jaar is de Bonaire-meneer van Jochem Myjer. “In een zwaar jaar is het geen verrassing dat Nederland snakte naar een grappige video met vakantievibes”, verklaart moederbedrijf Google over de trending video van 2020.

Op de tweede plaats staat de coming-outvideo van NikkieTutorials, waarin zij onthult dat ze transgender is. Ook in andere landen was dat filmpje heel populair. De video van de vlogster staat op de vierde plaats van de YouTube-jaarlijst in Australiƫ en in Groot-Brittanniƫ, op de zesde plek in de Verenigde Staten en in Canada en op nummer tien in Ierland.

Op de derde plaats in Nederland staat de video van Mr. Tfue, die een ondergronds zwembad bouwt in de jungle in Zuid-Amerika. Dit is de enige niet-Nederlandse video in de Nederlandse top tien. Verder keken Nederlanders veel naar een filmpje van NOS op 3 over de coronacrisis en naar een item van Arjen Lubach over “de online-fabeltjesfuik”.

De best bekeken muziekvideo in Nederland was Life is good van Future en Drake, gevolgd door Smoorverliefd van rapper Snelle. Op de derde plek staat het lied Anderhalf van Ali B.