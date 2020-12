Tientallen coronatestlocaties lozen besmettelijk afval onveilig

Bij tientallen coronatestlocaties wordt het medisch afval niet niet goed verpakt en afgevoerd, meldt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Dat is gevaarlijk, want iedereen die betrokken is bij het inpakken en vervoeren van het afval, kan zo worden besmet.

De ILT ging tussen 7 en 11 december langs bij 39 testlocaties, zowel commercieel als van de GGD. Een bezocht ziekenhuis, 11 van de 24 GGD-testlocaties en 9 van de 14 bezochte commerciĆ«le testlocaties waren in overtreding. In alle gevallen ging het om het afvoeren van corona-afval alsof het gewoon bedrijfsafval was. Daarnaast ging het bij “een handvol” locaties mis met het coderen en afsluiten van de containers waarin het afval wordt weggegooid.

De toezichthouder laat weten dat de betreffende locaties op de overtredingen zijn aangesproken er “meteen werk van gemaakt” hebben. De inspectie gaat de komende tijd met betrokkenen in gesprek om de kennis over het veilig lozen van corona-afval te verbeteren. Ook gaan de controles bij testlocaties door.