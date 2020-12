‘Situatie dierentuinen penibel’

Een aantal dierentuinen gaat de coronacrisis mogelijk niet overleven. Dat zegt een woordvoerster van de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen (NVD). De dierentuinen hebben zwaar te lijden gehad van de eerste lockdown eerder dit jaar en krijgen een extra klap door de huidige lockdown. “De kerstvakantie gaat eraf, dat is normaal een kans om geld te verdienen. De dierentuinen draaien nu op hun reserves, maar het wordt langzamerhand wel een penibele situatie.”

De meeste kosten zitten in personeel (verzorgers). Daarvoor doen de dierentuinen een beroep op de NOW-regeling. “Een aantal dierentuinen (Artis, Blijdorp) heeft al mensen moeten laten gaan. Maar dat kan maar tot een bepaald punt, de dieren moeten toch worden verzorgd.” Een definitieve sluiting is eigenlijk geen optie, aldus de woordvoerster van de NVD: “Je kan met die dieren niet zomaar ergens naartoe, niemand zit te wachten op dieren uit andere dierentuinen. Het uiterste scenario is het euthanaseren van dieren, maar dat proberen we uit alle macht te voorkomen.”

De dierenparken hebben de hoop gevestigd op een steunpakket van 39 miljoen euro van het ministerie van Landbouw, dat begin 2021 beschikbaar komt. “Dierentuinen hebben zich daarvoor kunnen aanmelden, hun aanvragen worden beoordeeld door het ministerie. Hopelijk komt er nog wat meer geld beschikbaar.”

Er zijn ongeveer zestig dierentuinen met een vergunning in Nederland, van groot tot klein, deels particulier. De dertien grootste zijn verenigd in de NVD, dertien kleinere zijn aangesloten bij Dier en Park.