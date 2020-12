Coronapandemie rode draad in Oranje-jaaroverzicht NOS

De rode draad in het NOS Oranje-jaaroverzicht dat zaterdagavond wordt uitgezonden op NPO 2 is de coronapandemie. In het overzicht van de activiteiten van de koninklijke familie legt het koningspaar het ene coronabezoek na het andere af, van ziekenhuis naar teststraat, van videovergadering naar theatervoorstelling met dertig man én anderhalve meter afstand. Ook de vakantietrip naar Griekenland komt aan bod.

Het ruim een half uur durende programma brengt echter ook in herinnering dat het jaar 2020 in een geheel andere toonsoort begon. Na de gebruikelijke wintersportvakantie in Lech was er een belangrijk staatsbezoek aan Indonesië. Niet zonder reden was de visite gepland in het jaar dat Indonesië de 75e verjaardag van de onafhankelijkheid vierde. De koning maakte namens Nederland excuses voor de excessen tijdens de onafhankelijkheidsstrijd.

Vanuit Sumatra stapten koning en koningin vrijwel meteen in een Nederland in zogenoemde ‘intelligente lockdown’ en het ‘nieuwe normaal’, al weigerde de koning dat zo te noemen. Het is hoogstens ‘tijdelijk normaal’ benadrukte hij bij diverse gelegenheden, in de hoop en verwachting dat het échte normaal weer een keer terugkeert.

Afwijkend was in dat opzicht de Dodenherdenking op 4 mei op de lege Dam in Amsterdam. Gerdi Verbeet, voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, deelt met presentator Astrid Kersseboom haar indrukken van de nu al historische toespraak van koning Willem-Alexander. Daarin sneed hij onder meer het ‘wegkijken’ aan van zijn overgrootmoeder koningin Wilhelmina bij het leed dat de Joden werd aangedaan.

De focus in het programma van Etienne Glebbeek ligt zoals altijd op het koningspaar. Maar door de alternatieve ‘thuiseditie’ van Koningsdag komen de drie prinsessen Amalia, Alexia en Ariane ook nadrukkelijker in beeld en vanwege de rol van sociale media krijgt ook gravin Eloise, de veelbesproken dochter van prins Constantijn en prinses Laurentien, aandacht.