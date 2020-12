‘Kotter uit Urk gezonken voor Franse kust, bemanning gered’

Een Urker kotter is woensdagavond voor de Franse kust omgeslagen en gezonken. De vijfkoppige bemanning zou gered zijn. Dat bevestigt de gemeente Urk aan Omroep Flevoland. Burgemeester van Urk Cees van den Bos schrijft op Twitter dat hij “onuitsprekelijk dankbaar” is dat de volledige bemanning gered is.

Ook wethouder Freek Brouwer is dankbaar dat de bemanning van de UK160 gered is. “Vier bemanningsleden zijn door de UK242 van boord gehaald, één door een helikopter”, zo schrijft Brouwer op Twitter.

Begin december sloeg er ook al een viskotter uit Urk om. Toen zonk de UK171 ten noorden van Schiermonnikoog. De drie opvarenden bleven ongedeerd en werden opgepikt door een andere viskotter.