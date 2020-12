3FM Serious Request brengt 1,6 miljoen euro op voor Rode Kruis

Serious Request: The Lifeline heeft dit jaar ruim 1,6 miljoen euro opgeleverd. Het totale bedrag van 1.601.923 euro van de jaarlijkse inzamelingsactie van NPO 3FM werd donderdagavond bekendgemaakt op Vliegveld Twenthe, waar de dj’s sinds vrijdag in lockdown zaten. Het is bijna 200.000 euro meer dan vorig jaar.

Dit jaar zag de actie, die tot drie jaar terug in het Glazen Huis plaatsvond, er vanwege de coronapandemie heel anders uit. De dj’s sloten zich op in de hangar van het vliegveld en moesten 24 uur per dag onder meer radiomaken en een loopband draaiende houden. Samen met Sander Hoogendoorn, Sophie Hijlkema, Frank van der Lende, Eva Koreman, Rob Janssen en Wijnand Speelman konden luisteraars coronaproof meelopen. Mensen konden ook met zelfbedachte acties geld inzamelen of doneren in ruil voor een plaatje.

Het geld is bestemd voor het Rode Kuis. De organisatie wil met de opbrengst de druk op zorgpersoneel in binnen- en buitenland verlichten en verspreiding van het coronavirus tegengaan.

Vorig jaar, toen de radio-dj’s in duo’s lopend door het land trokken, leverde de inzamelingsactie 1.418.513 euro op. Ook toen ging de opbrengst naar het Rode Kruis, voor de hulp aan slachtoffers van mensenhandel.