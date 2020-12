Testverklaring ook verplicht voor reiziger in trein, bus of schip

De verplichting voor reizigers naar Nederland om een negatieve coronatest te kunnen tonen gaat ook gelden voor mensen die met trein, bus of schip reizen. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid donderdag bekendgemaakt. De verplichting geldt voor iedereen die uit een risicogebied naar Nederland wil reizen en gaat aanstaande dinsdag in.

Eerder deze week werd al bekend dat mensen die per vliegtuig naar Nederland willen, een negatieve testverklaring van maximaal 72 uur oud moeten hebben. Daar komen deze andere reismethoden nu bovenop. De plicht geldt voor “internationaal openbaar vervoer per intercitytrein en voor bovenregionaal grensoverschrijdend busvervoer”, benadrukt het kabinet. “Regionaal grensoverschrijdend busvervoer is van de regeling uitgesloten.”

Net als met de vliegmaatschappijen zal het aan de vervoersbedrijven zijn om mensen te controleren op de negatieve testverklaring.

Voor de veerbootdiensten tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk werd de verplichting eerder deze week al ingevoerd. Met het nieuwe besluit gaat hij ook gelden voor bijvoorbeeld rivier- en zeecruises.