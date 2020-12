Ruim 500 kilo vuurwerk ingeleverd in Utrecht en Rotterdam

In de grote steden Utrecht en Rotterdam is in totaal 523 kilo vuurwerk ingeleverd, zo maakten de gemeenten bekend aan het einde van de inzamelactie.

Op de slotdag in Rotterdam werd donderdag 123 kilo ingeleverd, waarmee het totaalaantal uitkwam op 313 kilo. Ook op dinsdag en woensdag kon in de Maasstad vuurwerk worden ingeleverd.

Donderdag was ook de slotdag voor Utrecht, nadat ook op woensdag werd ingezameld. In de Domstad liep de teller, met 113 kilo ingeleverd vuurwerk op donderdag, op naar ruim 210 kilo.

Het in Utrecht ingeleverde vuurwerk was divers van soort, vertelde een woordvoerster. “Cobra’s, shells, knalvuurwerk, rotjes en ook siervuurwerk.” Volgens haar was het vuurwerk niet allemaal afkomstig uit Nederland, maar ook uit andere landen zoals Polen en Duitsland.

Ook was het publiek dat kwam inleveren divers. “Erg gemĂȘleerd, alles door elkaar heen. Jong, oud, man, vrouw.” Sommige mensen uitten hun beweegredenen voor het inleveren van vuurwerk. Zo vertelde iemand al heel lang van het spul af te willen, maar telkens geen goede plek te kunnen vinden. “Omdat je het ook niet zomaar in de prullenbak kan gooien”, aldus de woordvoerster.

Hoewel het niet rijen dik stond en het er rustig uitzag bij het inleveren, is de gemeente toch tevreden met de oogst. “Je moet maar denken: elke kilo vuurwerk die is ingeleverd, ligt nu niet ergens onveilig opgeborgen.” Het vuurwerk wordt door een gespecialiseerd bedrijf afgevoerd en vernietigd.

Inleveracties wegens het vuurwerkverbod zijn er ook in Amsterdam en Den Haag. In de hoofdstad kon donderdag vuurwerk worden ingeleverd en aankomende zondag. In Den Haag start de actie komende maandag.

Bij de inzamelactie kan al het vuurwerk worden ingeleverd bij de gemeente. Ook zwaar vuurwerk dat al illegaal was voor het vuurwerkverbod van dit jaar. Per persoon kan tot 25 kilo worden ingeleverd zonder dat een boete of strafblad volgt.