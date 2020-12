Fedja van Huêt en Lies Visschedijk winnen Amerikaanse filmprijzen

Fedja van Huêt en Lies Visschedijk hebben twee Amerikaanse filmprijzen in de wacht gesleept. De jury van een speciale online editie van het Seattle Film Festival bekroonde de twee Nederlandse acteurs voor hun rollen in de Nederlandse thriller De Veroordeling, die in april in de Nederlandse bioscopen te zien moet zijn.

Van Huêt kreeg de prijs voor beste acteur, Visschedijk werd bekroond als beste actrice. In totaal won De Veroordeling maar liefst zes prijzen. De film won ook de Grote Juryprijs. Daarnaast werden Yorick van Wageningen (beste bijrol), regisseur Sander Burger en scenarist Bert Bouma verrast met een award, maakte producent BIND zaterdag bekend.

De film De Veroordeling is een reconstructie van de Deventer moordzaak. De zaak ging over de moord op de weduwe Jaqueline Wittenberg in 1999 en staat inmiddels te boek als een van de langstlopende uit de geschiedenis van het Nederlandse strafrecht. Daarbij ging het om de vraag of er in de de rechtszaak tegen verdachte Ernest Louwes sprake is geweest van een ernstige justitiële dwaling.

De Veroordeling gaat naar verwachting op 15 april in première. Dat hangt ook af van de lockdown en van de vraag hoe lang de bioscopen dicht moeten blijven.