Anderhalvemetersamenleving ook woord van het jaar bij Onze Taal

Ook het genootschap Onze Taal heeft anderhalvemetersamenleving uitgeroepen tot woord van het jaar 2020. Dat maakte directeur Vibeke Roeper zaterdag bekend in het programma De Taalstaat op NPO Radio 1. Eerder riep woordenboek Van Dale anderhalvemetersamenleving uit tot woord van het jaar.

Onze Taal kiest elk jaar voor een woord dat het beste het jaar samenvat en typeert. Hiervoor kunnen ook woorden in aanmerking komen die niet in het jaar zelf zijn ontstaan. De woorden worden aangedragen door de leden van het genootschap. Daarna mogen de leden hun stem uitbrengen. Anderhalvemetersamenleving karakteriseert 2020 het best, stelt Onze Taal. “Het woord geeft kernachtig weer hoe de coronapandemie ons leven (voorgoed?) heeft beïnvloed.”

Op de tweede plaats staat het woord huidhonger, de hunkering naar lichamelijke aanraking. De derde plek is voor het woord hamsteren in gebarentaal. Hamsteren werd in deze variant populair dankzij gebarentolk Irma Sluis, die het woord tijdens een persconferentie van premier Mark Rutte treffend uitbeeldde.

Overigens is de premier zelf uitgeroepen tot Taalstaatmeester van 2020. Dat gebeurde eveneens in de uitzending van De Taalstaat. Rutte toonde zich volgens de jury “niet alleen een bekwaam crisismanager in onzekere tijden, maar hij maakte vooral indruk met zijn toespraken en met name die van 14 december, die dan ook een historische toespraak mag worden genoemd”.

In die toespraak in het Torentje werd “in zuivere, directe taal de situatie scherp geschetst, evenals de daaruit voortvloeiende maatregelen, die hij in rustige (metaforenvrije) taal adequaat toelichtte. Dat de premier aanvankelijk enigszins van zijn stuk werd gebracht door rellende demonstranten, maakte hem alleen maar menselijker”.