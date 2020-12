Opnieuw onrustig in Veen, auto gaat in vlammen op

In de Brabantse plaats Veen is het zaterdagavond laat voor de derde avond op rij onrustig geweest. Op de plek waar een dag eerder een auto in brand werd gestoken en het onrustig was, ging weer een voertuig in vlammen op. Ook werd er weer vuurwerk afgestoken. Er waren naar schatting een paar honderd mensen aanwezig, meldt het Brabants Dagblad.

Terwijl de brandweer aan het blussen was, zorgde een groep jongeren ervoor dat zij hun werk konden doen. Een dag eerder werden de hulpverleners nog gehinderd in hun werk en bekogeld met vuurwerk. Daardoor vertrokken zij tijdelijk van het kruispunt waar de onrust was en keerden zij later pas terug.

Het Brabantse plaatsje staat erom bekend dat er rond de jaarwisseling autowrakken in brand worden gestoken, waarbij het in het verleden wel eens uitliep op rellen. “Onvoorstelbaar asociaal en onacceptabel gedrag van een deel van de bewoners van Veen afgelopen dagen. Maatschappelijk ontwrichtend”, reageerde politievakbond ACP.

“Het dieptepunt is bereikt” wanneer hulpverleners belaagd worden in de uitoefening van hun werk, zei burgemeester Egbert Lichtenberg van de Brabantse gemeente Land van Altena zaterdag.

In de nacht van donderdag op vrijdag brandden in Veen al vier auto’s uit. Het ging toen volgens de brandweer om kleine, afzonderlijke autobranden. Eerder werden ook stapels autobanden in brand gestoken.