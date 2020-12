Lubach, Flikken en First Dates het meest gestreamd op NPO Start

Zondag met Lubach, Flikken: Maastricht en First Dates zijn in de prijzen gevallen bij de eerste uitreiking van de NPO Start Awards. De prijzen zijn dit jaar door de NPO in het leven geroepen om de meest gestreamde programma’s op het platform NPO Start in het zonnetje te zetten.

De prijzen werden uitgereikt tijdens een virtuele awardshow, maakte NPO zondag bekend. Zondag met Lubach werd bekroond als meest gestreamde actualiteitenprogramma. Flikken: Maastricht viel in de prijzen als meest gestreamde dramaserie. Het meest gestreamde amusementsprogramma was First Dates.

Ook Verdoofd (meest gestreamde documentaire) en Brugklas (meest gestreamde jeugdprogramma) werden onderscheiden. Concrete kijkcijfers van het online platform geeft NPO zelden. Maar er keek in 2020 een recordaantal kijkers naar NPO Start, stelt manager Mezen Dannawi. “Miljoenen Nederlanders die met het gemak van streaming naar programma’s van de publieke omroep kijken. Daar doen we het allemaal voor.”

Op NPO Start is het hele aanbod van de Nederlandse Publieke Omroep te vinden.