NS past dienstregeling rond jaarwisseling aan

De NS past zoals gebruikelijk de dienstregeling rond de jaarwisseling aan. Zo vertrekken op donderdag 31 december vanaf 20.00 uur geen treinen meer, maar maken de treinen die voordien zijn vertrokken wel de rit naar hun eindbestemming af.

De eerste treinen gaan op 1 januari om 01.00 uur weer rijden; dat zijn de nachttreinen tussen Rotterdam en Utrecht. Op nieuwjaarsdag rijden de treinen volgens de dienstregeling zoals die voor een zondag geldt.

Volgens de NS wordt sinds oktober een aangepaste dienstregeling met 90 procent van de treinen gereden. “Dat blijft ook zo in het nieuwe jaar. Daarom rijden bij de opstart van de dienstregeling op 1 januari om 01.00 uur alleen de nachttreinen tussen Rotterdam en Utrecht. In de ochtend wordt de dienstregeling verder opgestart”, aldus het vervoersbedrijf.

De NS zegt het belangrijk te vinden “dat onze collega’s de mogelijkheid hebben om de jaarwisseling thuis te vieren”. Daarnaast leert de ervaring dat de meeste mensen na 20.00 uur op oudejaarsavond niet meer reizen. “Ook verwachten we, gezien de oproep van de overheid om alleen met het openbaar vervoer te reizen als het noodzakelijk is, en de huidige reizigersaantallen, niet veel reizigers in de trein op oudejaarsavond”, aldus de vervoerder. Geadviseerd wordt om voor treinreizen rond de jaarwisseling de NS Reisplanner te raadplegen