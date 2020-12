Waakhond: AstraZeneca heeft nog niet gevraagd om toelating vaccin

Dat Groot-Brittanniƫ groen licht heeft gegeven voor het coronavaccin van de Brits-Zweedse farmaceut AstraZeneca en de Universiteit van Oxford, en Europa nog niet, komt door een andere aanpak. Londen heeft toestemming gegeven voor noodgebruik, Europa vindt het beter om te kiezen voor een voorlopige handelsvergunning, en die is nog niet aangevraagd door AstraZeneca.

Bij zo’n handelsvergunning is er meer controle op de effectiviteit van het middel en de bijwerkingen, legt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) uit. De waakhond gaat over de toelating van vaccins en geneesmiddelen tot de Nederlandse markt, in overleg met het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) in Amsterdam.

Het EMA gaf eerder wel groen licht voor het vaccin van Pfizer en BioNTech en besluit binnenkort over toelating van het middel van Moderna. Die hebben een handelsvergunning aangevraagd. AstraZeneca zit in de stap ervoor, de zogeheten rolling review. Daarbij kijkt het EMA mee met het lopende onderzoek van AstraZeneca.

Eerder maakte de plaatsvervangend directeur van het EMA, Noel Wathion, al duidelijk dat het nog wel even duurt voor het vaccin van AstraZeneca en Universiteit van Oxford in de Europese Unie wordt goedgekeurd.