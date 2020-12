Overheid strenger voor ziekenhuizen om genoeg bedden te hebben

De overheid wil de komende tijd strenger toezicht houden op de ziekenhuizen, om ervoor te zorgen dat er genoeg bedden beschikbaar zijn voor alle coronapatiënten. Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), moet dat gaan regelen. “We moeten overstappen van individuele verantwoordelijkheid van ziekenhuizen en zorgaanbieders naar collectieve verantwoordelijkheid”, zegt minister Tamara van Ark (Medische Zorg).

Ziekenhuizen geven bij het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) aan hoeveel patiënten ze behandelen en hoeveel bedden ze nog beschikbaar hebben. Volgens Van Ark houden ziekenhuizen mogelijk “uit behoedzaamheid” een paar bedden zelf achter de hand voor noodgevallen. “Het ene bed hier, het andere bed daar en nog een bed daar, bij elkaar opgeteld kan dat wellicht net de ruimte zijn die we nodig hebben, die ervoor zorgt dat we de komende tijd, totdat we de echte piek hebben, niet over het randje gaan maar dat we net voor het randje blijven”, aldus Van Ark.

Van Ark wil ook meer opvangplekken creëren voor herstelde coronapatiënten, zodat zij het ziekenhuis kunnen verlaten en die bedden voor nieuwe patiënten vrijkomen.