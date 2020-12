CNV: scholen moeten misschien langer dicht blijven

Leraren en anderen die in het onderwijs werken maken zich grote zorgen over de onlangs opgedoken mutaties van het coronavirus, zoals de ‘Britse variant’. Het is “twijfelachtig” of basisscholen en middelbare scholen eerder open kunnen dan 18 januari, zegt vakbond CNV Onderwijs, en volgens de bond is er zelfs een mogelijkheid dat scholen ook na die datum dicht moeten blijven.

CNV Onderwijs zegt veel signalen te krijgen van onderwijsmedewerkers die zich zorgen maken. Hun bezorgdheid “wordt onder meer ingegeven door de situatie in Bergschenhoek”, zegt een woordvoerder van de bond. Een jonge lerares van een basisschool in die plaats, die het coronavirus had opgelopen, is onlangs overleden.

Bij de lockdown twee weken geleden besloot het kabinet dat alle reguliere en speciale basisscholen en middelbare scholen tot 18 januari dicht moeten blijven. Op verzoek van D66 en GroenLinks zou in de kerstvakantie worden gekeken of het aantal positieve tests genoeg zou dalen om scholen eerder weer open te laten gaan. “Met deze nieuwe varianten lijkt dat nu twijfelachtig”, concludeert CNV.