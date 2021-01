Toch nog geen besluit over coronavaccin Moderna

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft maandag toch nog geen eindoordeel geveld over het coronavaccin van het Amerikaanse bedrijf Moderna. Tijdens een vergadering van het zogeheten geneesmiddelenbeoordelingscomité is nog geen conclusie bereikt. Voorzitter Ton de Boer van het Nederlandse College ter Beoordeling van Geneesmidelen (CBG) maakte maandagavond bekend dat “nog niet alle vragen zijn beantwoord”.

Het comité heeft meer tijd nodig om “zorgvuldig tot een oordeel te komen” en praat woensdag verder, zei De Boer tijdens een persconferentie. “Je hoopt dat het anders is, maar dit kan gebeuren”, aldus de CBG-voorzitter. “Dit gebeurt onder grote tijdsdruk”, vervolgde hij. “Afgelopen weekend zijn nog vragen gesteld.”

De persconferentie was slechts enkele uren eerder ingepland, omdat het CBG verwachtte dat het eindoordeel van de deskundigen er wel zou komen. De Boer zei dat het “niet gegarandeerd” is dat het comité er woensdag wel zal uitkomen. Inhoudelijk wil hij niet ingaan op de gesprekken. Hij kon niet zeggen welke vragen dan nog beantwoord moeten worden.

In het comité zijn de medicijnautoriteiten van alle 27 EU-landen vertegenwoordigd. Hun besprekingen zijn besloten. Uiteindelijk geeft het comité een eindoordeel over de veiligheid en werkzaamheid van het vaccin. Dat geldt als een zeer zwaarwegend advies. De Europese Commissie bepaalt daarna of het vaccin tot de Europese markt wordt toegelaten.

De EU keurde voor de kerst al een eerste coronavaccin goed. Dat wordt gefabriceerd door Pfizer en BioNTech en is voor 95 procent effectief. Het vaccin van Moderna is tot nog toe goedgekeurd in de Verenigde Staten en Canada voor gebruik bij volwassenen van 18 jaar en ouder.