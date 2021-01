Half februari start vaccinatie in Caribisch deel Nederland

Half februari worden de eerste prikken gezet in het Caribische deel van Nederland, schrijft coronaminister Hugo de Jonge in een brief aan de Tweede Kamer. Op Curaçao, Aruba, Sint-Maarten en Bonaire zijn eerst 60-plussers en zorgpersoneel aan de beurt.

Op Saba en St. Eustatius, waar samen zo’n 4000 mensen wonen, wordt waarschijnlijk de hele bevolking tegelijkertijd met het zorgpersoneel gevaccineerd. Dit “gezien de beperkte zorgvoorzieningen, het kleine aantal bewoners en het voorkomen van spillage”. Dat zou dan ook halverwege februari zijn.

Halverwege januari wordt besloten welke hoeveelheden vaccins van Moderna en AstraZeneca de eilanden krijgen, omdat er dan pas meer duidelijk is over de beschikbaarheid ervan. De minister verwacht dat het AstraZeneca-vaccin breed zal worden ingezet.