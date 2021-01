Acute zorg verwacht maandag laatste lading vaccins

Het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) verwacht maandag de laatste lading vaccins binnen te krijgen die is bestemd voor de groep medewerkers in de acute zorg.

Na het verkrijgen van de laatste doses vaccins denkt het LNAZ het inenten van het ziekenhuispersoneel snel af te ronden. “Het verloopt heel snel en voorspoedig, de bereidheid om te vaccineren is erg hoog onder het medisch personeel.”

Op de eerste dag van vaccinatie zijn woensdag volgens de woordvoerder 6000 personen inge├źnt. In totaal komen er 30.000 medewerkers uit de acute zorg in ziekenhuizen en bij ambulancediensten in aanmerking voor een prik. Daarvoor zijn 33.000 vaccins gereserveerd.

Het LNAZ gaat ervan uit dat het aantal gezette vaccinaties donderdag een stuk hoger zal liggen dan de 6000 prikken van woensdag. “Nu kunnen ziekenhuizen al vroeg op de dag beginnen met vaccineren”, aldus de woordvoerder. “Bovendien doen er een stuk meer ziekenhuizen mee. Volgens planning hebben de kleinere ziekenhuizen pas vandaag hun eerste lading vaccins gekregen.”