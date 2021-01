Verstandelijk beperkte jongen mishandeld met vuurwerk

Een verstandelijk beperkte jongen van 18 jaar is op nieuwjaarsdag op de Crooswijksestraat in Rotterdam mishandeld met vuurwerk. De politie vermoedt dat iemand vuurwerk in zijn hand heeft gestopt en dat heeft aangestoken. De jongen raakte zwaargewond aan zijn hand.

De jongen liep bij sportcomplex Schuttersveld. Daar waren twee mannen bezig met vuurwerk. Mogelijk gooiden zij een rotje naar de jongen. Maar gezien de ernstige verwondingen bestaat de kans dat vuurwerk in zijn hand is aangestoken. De jongen is volgens de politie zwaar getraumatiseerd door de gebeurtenis.

De politie heeft al camerabeelden opgevraagd en getuigen gesproken. Mogelijk zijn er nog meer mensen die vrijdagmiddag een grote en een kleine man hebben gezien die met vuurwerk gooiden.