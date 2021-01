Actie Patricia Paay voor Blijdorp levert nu al 86.000 euro op

Een inzamelingsactie die zangeres Patricia Paay heeft opgezet voor het noodlijdende Diergaarde Blijdorp heeft zaterdag al 86.000 euro opgeleverd. Door de lockdowns in coronatijd moest het park de deuren sluiten voor publiek.

De zangeres zet – sinds ze de actie begin deze week heeft opgezet – iedere dag een andere diersoort in het zonnetje op social media. Ze doet daarbij een oproep aan haar volgers om de dierentuin in haar geboorteplaats Rotterdam te helpen. Normaal trekt Blijdorp duizenden bezoekers per dag, maar door de coronacrisis loopt de dierentuin veel inkomsten mis. Blijdorp maakte in september bekend dat 45 medewerkers, een kwart van het personeel, moesten worden ontslagen.

Zaterdag maakte Paay bekend dat ze na vijf dagen al 7334 donaties ontvangen om Diergaarde Blijdorp mee te steunen, die samen goed zijn voor dat bedrag van 86.000 euro. “Wat een bedrag!”, schrijft ze bij een foto van haar bij de wasberen in de dierentuin. “Blijdorp heeft nu tien wasberen in het verblijf en eentje in quarantaine om later toegevoegd te worden aan de groep. Alle wasberen komen vanuit de opvang van Stichting AAP of via haar contacten”, aldus Paay.