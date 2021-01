CDA moet congres stopzetten door problemen met techniek

Het CDA heeft zijn onlinecongres moeten stopzetten door aanhoudende technische problemen. Urenlang kampte de partij met mankementen aan het stemsysteem en de chat. Uiteindelijk begaf ook de verbinding het, laat de partij op Twitter weten.

Leden mochten op de tweede congresdag stemmen over aanpassingen in het verkiezingsprogramma die door verschillende afdelingen zijn voorgesteld. Het gaat om voorgestelde aanpassingen die al steun kregen in verschillende ‘deelsessies’ die vrijdag werden gehouden, maar niet genoeg stemmen om zonder meer te worden opgenomen in het partijprogramma. Een aantal voorstellen is weggestemd, mede op advies van de programmacommissie. Wel nam het congres een voorstel om jaarlijks 400 miljoen euro opzij te zetten tegen ondermijnende criminaliteit. Dit komt in het verkiezingsprogramma.

De stemming over een amendement waarin wordt gepleit voor een verbod op consumentenvuurwerk, kon nog niet worden vastgesteld. Zaterdag zou ook de nieuwe kandidatenlijst worden afgehandeld, waarmee minister Wopke Hoekstra officieel tot lijsttrekker van het CDA wordt benoemd. Daarnaast zou nog worden gestemd over een drietal resoluties, over onder andere vluchtelingen over het Griekse eiland Lesbos en het halveren van het aantal plekken waar sigaretten worden verkocht.

“Wij zullen het resterende programma op een andere dag afhandelen en deelnemers informeren over de datum”, zegt de partij hierover.