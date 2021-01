Burgemeester Hilversum beëindigt demonstratie tegen coronaregels

Burgemeester Pieter Broertjes van Hilversum heeft zondag een demonstratie tegen coronamaatregelen vroegtijdig beëindigd. Een persoon is aangehouden door de politie, maar het is niet bekend waarvoor.

Aan het begin van de middag hadden enkele honderden betogers zich op het Marktplein verzameld na een oproep van Nederland in Opstand. De demonstratie begon gemoedelijk, maar op een bepaald moment hielden de mensen zich niet meer aan de coronamaatregelen en werd de “situatie onhoudbaar “, stelt de gemeente. Ook werd er muziek gedraaid.

“Ondanks herhaaldelijk waarschuwen over de te houden afstand, veranderde op een gegeven moment het marktplein in een dansende menigte. Onverteerbaar en tegen iedere afspraak in”, aldus Broertjes. “Het is onacceptabel in de huidige lockdown met de ziekenhuizen vol met covid-patiënten en waarbij het zorgpersoneel al overbelast is. Demonstreren is een groot goed, maar hier werd duidelijk een grens overschreden.”

De gemeente riep de deelnemers vanaf 15.20 uur op het marktplein te verlaten en huiswaarts te keren. Rond 16.00 uur was het marktplein leeg. Er zijn geen boetes uitgedeeld.