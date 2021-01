Honderden mensen demonstreren tegen fascisme

Een paar honderd mensen hebben zondagmiddag in het Westerpark in Amsterdam gedemonstreerd tegen het fascisme. De betoging had als leus ‘Van de VS tot NL, nooit meer fascisme’.

Aanleiding was de bestorming van het Amerikaanse parlement, Capitool, in Washington vorige week door vele honderden Trump-aanhangers en rechts-radicalen.

Volgens de gemeente Amsterdam waren in het Westerpark 350 betogers en is de demonstratie rustig verlopen. De deelnemers droegen mondkapjes en hielden zich netjes aan de anderhalve meter afstand.

De gemeente stond maximaal vijfhonderd demonstranten toe. Maar de stippen die zijn uitgezet werden niet allemaal bezet. De organisatie zei eerder minimaal tweehonderd mensen te verwachten.

Burgemeester Femke Halsema besloot met de politie en het Openbaar Ministerie een maximum van vijfhonderd betogers te hanteren “vanwege de huidige strenge lockdown en de besmettelijke nieuwe coronavarianten die ook in Nederland zijn opgedoken”.