Ov-branchevereniging: verleng financiële steun tot eind 2021

Bedrijven in het openbaar vervoer zouden tot eind 2021 gebruik moeten kunnen maken van de zogenoemde ‘beschikbaarheidsvergoeding’. Dat stelt de branchevereniging (OV-NL) in reactie op de verlenging van de lockdown.

De huidige beschikbaarheidsvergoeding duurt sowieso tot juli 2021. Openbaarvervoerbedrijven krijgen volgens die regeling tot 93 procent van hun kosten vergoed door de overheid. Koepelorganisatie OV-NL hoopt nu dat deze afspraak tot het einde van het jaar wordt verlengd. “Ons pleidooi is: blijf ons tot in ieder geval 31 december ondersteunen”, zegt voorzitter Pedro Peters. “Dan kunnen we in de zomer kijken hoe de situatie met de coronabesmettingen en vaccinatiegraad is, om een nieuwe afspraak voor het jaar 2022 te maken.”

In december riep de organisatie ook al op tot de verlenging van de vergoedingsregeling tot eind 2021.

Het ov blijft tijdens de verlenging van de lockdown tot en met 9 februari beschikbaar voor noodzakelijke reizen. De beschikbaarheidsvergoeding is beschikbaar voor alle vervoerders die in opdracht van de rijksoverheid of decentrale overheid het openbaar vervoer in Nederland verzorgen.