‘Besluit over 1,5 meter afstand scholieren had eerder gemoeten’

“Dit had eigenlijk eerder besloten moeten worden.” Dat zegt voorzitter van de Algemene Onderwijsbond (AOb) Eugenie Stolk over de herinvoering van de regel dat middelbare scholieren 1,5 meter afstand van elkaar moeten houden. De bond is niet te spreken over de gang van zaken.

“Na de openlijke speculaties van het OMT werd het hoog tijd dat het kabinet nu eindelijk duidelijkheid gaf”, aldus Stolk. Ze doelt op uitspraken van twee leden van het Outbreak Management Team (OMT), kinderarts Károly Illy en hoogleraar infectiepreventie Andreas Voss. Zij zeiden vorige week al dat het “een vergissing” is geweest om aan te nemen dat pubers amper een rol spelen in de verspreiding van het coronavirus. De regel om 1,5 meter afstand te houden is op middelbare scholen te snel losgelaten.

“Volle examenklassen zijn in deze situatie helaas echt niet veilig”, concludeert ook Stolk. De AOb heeft er wel begrip voor dat het kabinet nog geen duidelijkheid kan geven over een snellere heropening van basisscholen. Eerst moet RIVM-onderzoek meer duidelijk maken over de mate waarin kinderen vatbaar zijn voor de Britse variant van het virus. Die is volgens Britse wetenschappers in het algemeen een stuk besmettelijker dan eerdere mutaties.

Een uitbraak op een basisschool in Bergschenhoek heeft tot nog toe geleid tot de meeste aangetoonde besmettingen met deze variant in Nederland.

CNV Onderwijs denkt dat de maatregel om scholieren weer afstand van elkaar te laten houden “kan bijdragen” aan de veiligheid. Het zet scholen wel “voor het blok”, reageert de vakbond. “Het betekent veel extra werk voor roostermakers, schoolleiders en docenten. Daarom roepen wij scholen op om de tijd te nemen die nodig is om afstandsbepalingen door te voeren”, aldus voorzitter Daniëlle Woestenberg.

De vakbond waarschuwt verder dat de noodopvang op scholen niet te ver wordt opgerekt. “Wij vinden het belangrijk dat ‘kwetsbaar’ ook passend wordt toegepast en niet hele groepen worden aangewezen”, zegt Woestenberg.

Uit peilingen van de bonden bleek afgelopen week dat veel leraren nog altijd fysiek op school aan het werk zijn. Volgens de AOb gaat het in het middelbaar onderwijs om meer dan de helft.

CNV Onderwijs pleit ervoor om medewerkers die nog naar school gaan te voorzien van medische mondmaskers. “Mensen die op locatie moeten werken en dat zelf graag willen, zouden extra bescherming moeten kunnen krijgen”, stelt voorzitter Woestenberg.

Haar AOb-collega Stolk toont ondanks de kritiek ook begrip voor het kabinet. “Het is op dit moment ingewikkeld om het goede besluit te nemen”, erkent ze. Stolk noemt het wel belangrijk dat snel duidelijk wordt hoe het verder moet met de scholen. “Want hoe langer we allemaal in onzekerheid verkeren, hoe meer vragen iedereen krijgt over de veiligheid op scholen.”