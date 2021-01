De Jonge: aanpak coronacrisis kan doorgaan

Coronaminister Hugo de Jonge heeft er vertrouwen in dat het demissionaire kabinet genoeg gezag zal hebben in het parlement om door te gaan met de aanpak van de coronacrisis. Dat zei hij vrijdag, nadat de val van het kabinet bekend was geworden.

Volgens De Jonge waren er twee dingen nodig om “dit besluit” te kunnen nemen. “Het besef dat het mogelijk is enerzijds om verantwoordelijkheid te nemen voor wat er is gebeurd, en we anderzijds voldoende in charge kunnen blijven op de aanpak van de coronacrisis.” De Jonge gelooft dat “we een Kamer hebben die net als het kabinet aan dezelfde kant van het touw trekt om te zorgen dat de crisis bezworen wordt”.

Het aftreden van het kabinet was “de enige denkbare conclusie, de enige manier om recht te doen aan het grote onrecht dat deze ouders is overkomen”, aldus De Jonge.

Het kabinet wordt dit weekend weer geadviseerd door de experts van het Outbreak Management Team (OMT), die eerder vrijdag weer hebben overlegd. Zondag komt een groot deel van het kabinet dan weer bijeen op het Catshuis, om te beslissen of er verdere maatregelen nodig zijn om de coronacrisis te bedwingen.

“De besmettingscijfers zijn dalend, maar we weten dat we inmiddels de Britse variant op Hollandse bodem hebben, die de overhand aan het nemen is”, aldus De Jonge. “Daarom hebben we ons zorgen te maken. Wat we te doen hebben is alles wat in ons vermogen ligt om het aantal besmettingen te verlagen.”