Kaag: val kabinet moet nieuw begin betekenen

De val van het kabinet over de toeslagenaffaire “moet echt een nieuw begin betekenen”, vindt D66-leider Sigrid Kaag. Het is volgens haar zaak om vanaf nu “echt te werken aan een ander Nederland waarin dit soort misstanden gewoon niet meer plaats kunnen vinden”.

Om dat op op een geloofwaardige manier te kunnen doen was aftreden wat Kaag betreft de enige optie. “Om het vertrouwen te kunnen herstellen in de politiek, na al deze jaren van wegkijken, negeren en ouders en kinderen in een isolement laten, is het belangrijk dat er een daad wordt gesteld en dat kan alleen op deze manier.”

Kaag erkent dat aftreden zo kort voor de Tweede Kamerverkiezingen in de eerste plaats een symbolische daad is. “Maar symbolen hebben waarde”, benadrukt zij. Door op deze manier verantwoording af te leggen laten de partijen volgens haar zien dat zij werkelijk schoon schip wil maken en het land op een andere manier willen gaan besturen.