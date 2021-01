Weerwaarschuwing KNMI vanwege verwachte sneeuwval

Het KNMI geeft een weerwaarschuwing voor het hele land af voor zaterdagmiddag vanwege de verwachte sneeuwval. Door die sneeuwval kan het glad worden, waarschuwt het weerinstituut.

Met code geel adviseert het KNMI mensen vooral als ze onderweg zijn alert te zijn, omdat er mogelijk kans is op gevaarlijk weer. Zaterdagmiddag begint het in het uiterste zuidwesten te sneeuwen. Gedurende de rest van de middag en avond gaat het ook in de rest van het land sneeuwen, voorspelt het KNMI. Op veel plaatsen valt 1 tot 3 centimeter sneeuw, maar lokaal kan er zelfs 3 tot 5 centimeter sneeuw vallen.

Zaterdagavond gaat de sneeuw in het zuidwesten over in lichte motregen. De gladheid verdwijnt zodra de sneeuw in de loop van zondagochtend weer is gesmolten. Als eerste gebeurt dit in het zuidwesten en westen, als laatste in het oosten van het land.