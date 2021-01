Kaag: breuk maken met wat is gebeurd en dan vertrouwen herstellen

In de toeslagenaffaire moet het kabinet “een breuk maken met wat heeft plaatsgevonden en op een geloofwaardige manier het vertrouwen in de overheid herstellen”. Dat zegt D66-leider Sigrid Kaag voorafgaand aan de ministerraad, waarin het kabinet praat over het vernietigende rapport over de toeslagenaffaire en waarschijnlijk besluit af te treden.

Hoewel Kaag compensatie voor ouders “natuurlijk” belangrijk vindt, is dat volgens haar niet genoeg. Er moet een “moreel antwoord” komen. “De politiek moet bij zichzelf te rade gaan.” Ze zegt dat de overheid en rechtstaat hebben gefaald en het onrecht zich “jarenlang, stilletjes onder toeziend oog van de politiek en rechtstaat” heeft voltrokken. “D66 is eruit” wat er nu moet gebeuren, zegt ze. Wat dat precies inhoudt, wil ze niet kwijt.

Ook de ChristenUnie heeft haar conclusie getrokken, zegt vicepremier Carola Schouten. “Mensen hebben geen schijn van kans gehad en konden op veel fronten hun recht niet halen, daar moeten we het vandaag over hebben en vaststellen wat dit politiek betekent.”