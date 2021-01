‘Eerst andere maatregelen nemen, dan pas kijken naar avondklok’

De Nederlandse BOA Bond vindt dat eerst een aantal andere maatregelen in gang moet worden gezet voordat de avondklok wordt ingevoerd in de strijd tegen het coronavirus. “Daarbij kan je onder meer denken aan het schrappen van vluchten van en naar Engeland om de verspreiding van de Britse variant van het virus tegen te gaan”, zegt voorzitter Ruud Kuin van de Nederlandse BOA Bond.

Andere maatregelen die volgens de BOA Bond effect zouden kunnen hebben, zijn het verplicht stellen van thuiswerk en het niet toestaan van reizen buiten de stad. Als het toch tot de invoering van een avondklok komt, dan zal dat duidelijk gevolgen hebben voor het werk van de boa’s, stelt Kuin. “Ons werk bestaat vooral uit surveilleren en het nagaan van meldingen”, zegt Kuin. “Het is nu al zo dat meldingen door de drukte blijven liggen. Als de avondklok wordt ingevoerd, zullen dat er nog meer zijn.”

Een avondklok gaat ook een forse aanslag worden op de organisatie van de politie en op de politiemensen zelf, verwacht Gerrit van de Kamp, voorzitter van de politiebond ACP. “Handhaven op incourante uren, fors meer nachtdiensten, dat trekt een wissel. Het brengt de organisatie op maximale spanning. Die specifieke tijden – van 20.00 tot 04.00 uur – maakt niet veel uit, een avondklok is een avondklok. We wachten af. De besmettingscijfers laten geen bemoedigende daling zien. Maar wat moet, moet, het is een politiek besluit”, zegt hij.