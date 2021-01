PvdA wil Ploumen als lijsttrekker bij Tweede Kamerverkiezingen

De PvdA schuift Lilianne Ploumen naar voren als lijsttrekker bij de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart. Dat bevestigen ingewijden na een bericht van De Telegraaf. Ploumen (58) is vicefractievoorzitter in de Tweede Kamer en was eerder minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

De sociaaldemocraten moesten halsoverkop op zoek naar een nieuwe aanvoerder na het opstappen van huidig fractievoorzitter Lodewijk Asscher. Hij trad terug naar aanleiding van de toeslagenaffaire, waar hij als minister van Sociale Zaken in het vorige kabinet nauw bij betrokken was.

Het PvdA-bestuur presenteert Ploumen maandagmiddag in Theater de Meervaart in Amsterdam. Zaterdag 23 januari is er een digitaal partijcongres waar haar benoeming door de leden wordt bekrachtigd. Het congres zou eigenlijk vorige week al zijn, maar dat werd geannuleerd na het vertrek van Asscher.

Ploumen was van 2007 tot 2012 partijvoorzitter van de PvdA. Zij was eerder lid van GroenLinks en geldt als een warm voorstander van nauwere samenwerking tussen de linkse partijen.