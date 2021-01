Burgemeester verbiedt demonstratie Pegida in Eindhoven

Burgemeester John Jorritsma heeft een voor zondag aangekondigde demonstratie van de anti-islambeweging Pegida in Eindhoven verboden. Dat laat Jorritsma woensdag weten.

De burgemeester vreest ongeregeldheden omdat Pegida aankondigde een koran te zullen vernietigen of verbranden. Het Turkse consulaat heeft de gemeente laten weten om die reden een grote tegenreactie te verwachten, aldus Jorritsma.

In het verleden leidde een demonstratie van Pegida al eens tot ernstige wanordelijkheden in Eindhoven, en dat ondanks de inzet van driehonderd politiemensen waaronder twee pelotons ME, aldus Jorritsma. De politie vreest ook nu weer ernstige ordeverstoringen gezien de plannen van Pegida die onbegrip en weerstand oproepen binnen de geloofsgemeenschap, aldus de burgemeester.

Hij vreest in de commotie ook de coronamaatregelen niet te kunnen handhaven. “Ik houd ook rekening met de gezondheid van ordehandhavers”, schrijft Jorritsma. “Zij moeten voldoende veilige werkruimte hebben in het geval van ongeregeldheden of calamiteiten.”