KLM: verplichte sneltest maakt langeafstandsvlucht onmogelijk

KLM zegt dat het onmogelijk wordt om nog intercontinentale vluchten uit te voeren door de verplichte sneltest die iedereen die naar Nederland vliegt moet overleggen. Door ook vliegend personeel zo’n test op te leggen, loopt de luchtvaartmaatschappij het risico dat werknemers achterblijven. “Vanuit goed werkgeverschap laten wij nooit crew achter in het buitenland”, aldus een woordvoerder.

Ook vluchten naar bepaalde Europese bestemmingen worden onmogelijk. Het gaat dan om de late vluchten waarbij personeel moet overnachten in een hotel. KLM maakte al een einde aan nachtstops in bekende coronabrandhaarden als Groot-Brittanniƫ, Ierland en Zuid-Afrika, na zorgen onder cabinepersoneel.

Demissionair premier Mark Rutte maakte bekend dat reizigers die per vliegtuig naar Nederland komen naast een negatieve ‘gewone’ coronatest ook een sneltest moeten overleggen. Die moet in het buitenland zijn afgenomen. Hij noemde het een “extra slot op de deur” om de import van nieuwe virusvarianten te voorkomen.

Bij de invoering van de nieuwe regels komen vanaf vrijdag alle intercontinentale vluchten op losse schroeven te staan. KLM voert nu wekelijks ongeveer 270 vluchten uit, waar ook vrachtvluchten deel van uitmaken voor medische goederen. “Die zijn nu praktisch niet meer haalbaar, net als repatriĆ«ringsvluchten.”

Volgens de Vereniging Nederlands Cabinepersoneel (VNC) is het nog niet helemaal zeker dat alle intercontinentale vluchten geschrapt worden. De KLM-directie zou bij Tweede Kamerleden nog pleiten voor een uitzondering op de sneltestverplichting voor bemanningsleden. De vakbond voor cabinepersoneel sluit zich daarbij aan.

“Voor het werk van ons als cabinepersoneel en voor het voortbestaan van KLM is een uitzondering dan ook van groot belang en wij kunnen alleen maar hopen dat de partijen in de Tweede Kamer dat ook zo zien”, schrijft VNC aan haar leden.

KLM wijst erop dat bemanningsleden in hun eigen ‘bubbel’ zitten tijdens buitenlandse overnachtingen tussen landing en vertrek. Ze reizen in hetzelfde busje en verblijven in het hotel. Daarmee is hun situatie anders dan die van reizigers, waarvan onbekend is waar ze tijdens hun verblijf zijn geweest.