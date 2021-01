Rutte feliciteert Amerikaanse president Biden met inauguratie

Premier Mark Rutte heeft de kersverse Amerikaanse president Joe Biden en diens vicepresident Kamala Harris gefeliciteerd met hun beëdiging. Dat deed de premier op Twitter woensdag.

Volgens Rutte zijn de Verenigde Staten en Nederland van oudsher hechte bondgenoten. Hij ziet ernaar uit om “die banden verder voort te zetten”. Na de verkiezingswinst van Biden in november zei Rutte al “hem hier hopelijk snel persoonlijk over te kunnen spreken”. Hij deelde zijn boodschap ook in het Engels.

Twee weken geleden verstuurde Rutte eveneens een boodschap via Twitter naar een Amerikaanse president, maar die was gericht aan de toenmalige president Donald Trump. Na de bestorming van het Capitool door Trumpaanhangers riep Rutte hem op zijn verkiezingsnederlaag te erkennen en plaats te maken voor Biden. Het was voor het eerst dat Rutte zich zo openlijk uitsprak over de Amerikaanse verkiezingen.