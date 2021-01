OM eist 14 jaar cel tegen twee mannen wegens dodelijke drugsroof

Het Openbaar Ministerie heeft woensdag voor de rechtbank in Lelystad veertien jaar cel geëist tegen de 21-jarige Younes el M. uit Aalsmeer en de 26-jarige Youssef Ben H. uit Amsterdam wegens een dodelijke ripdeal in een woning aan het Stadhuisplein in Almere, op 21 december 2019. De 35-jarige Ray Tensaini uit Utrecht werd daarbij doodgeschoten. Ben H. is voortvluchtig en staat op de Nationale Opsporingslijst.

Volgens het OM waren vijf mannen, onder wie de twee verdachten, in de woning aanwezig. Er zou een gevecht zijn ontstaan, waarbij meermalen is geschoten. Tensaini werd drie keer geraakt. Ook op een andere man werd geschoten, aldus het OM, maar hij bleef ongedeerd. De twee verdachten roofden een rugzak en zijn gevlucht.

De verdachten kwamen bij de politie in beeld door verklaringen van de aanwezige mannen die het geweld hebben overleefd en aan de hand van camerabeelden. Een DNA-spoor in de woning leidde tot de arrestatie van El M. in februari vorig jaar.

Ben H. is buiten zijn aanwezigheid berecht. Volgens de Nationale Opsporingslijst wordt hij ook verdacht van het beramen van een roofmoord op een vermoedelijke drugshandelaar in Almere. Hij is eerder veroordeeld voor onder meer wapenbezit en een mislukte woningoverval. Ben H. staat te boek als vuurwapengevaarlijk.

De rechtbank doet uitspraak op 3 februari.